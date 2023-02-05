Экс-губернатор Курской области Смирнов арестован по подозрению в мошенничестве

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-первый заместитель Алексей Дедов были задержаны правоохранительными органами по подозрению в мошеннических действиях, – пишут в Telegram-канале Baza.
В ТАСС информацию подтвердили и отметили, что речь идет о хищении бюджетных средств на возведение оборонительных сооружений. Как полагают в следствии, ущерб бюджету области составил порядка 800 млн рублей. СК намерен добиваться отправления бывших чиновников под стражу.
Упоминается также, что показания на Смирнова дал экс-гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин, которого в декабре арестовали по делу о хищении при строительстве фортификаций в Курской области.
Напомним, что Алексей Смирнов возглавлял правительство региона с мая по декабрь прошлого года.
Ранее мы писали, что шесть лет в ИК получил петербуржец, который чуть не зарезал мужчину на Детскосельском бульваре.
Фото: Кремль
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