Омбудсмен сравнила методы ВСУ с действиями фашистов во время Великой Отечественной войны.

Солдаты ВСУ во время вторжения в Курскую область подвергали пыткам местных жителей. Детей и пенсионеров расстреливали прямо в их домах, заявила на полях Международного молодежного фестиваля в Екатеринбурге уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она отметила, что когда ВСУ вторглись в российский регион, то более двух тысяч людей оказались в страшной жизненной ситуации.

Многих мирных людей расстреливали прямо в домах, расстреливали пожилых людей, погибали даже дети. Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в РФ

Федеральный омбудсмен показала артефакты, предоставленные ее аппаратом для выставки "Катастрофа памяти: неонацизм XXI века". Среди них было клеймо в виде трезубца, которое украинские боевики насильно ставили солдатам и мирным жителям в Курской области, как "фашисты клеймили советских солдат в годы ВОВ". Также украинские неонацисты сверлили ноги священнослужителю.

Ранее мы сообщали, что солдаты ВСУ расстреливали отказавшихся от эвакуации жителей Константиновки.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)