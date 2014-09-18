Стрелявший по БПЛА фермер отклонил приглашение Хинштейна вступить в отряд

Пенсионер выразил желание получить разрешение на стрельбу по дронам, если они представляют угрозу жителям села.

Фермер Николай Мухин устроил стрельбу из ружья по беспилотнику над своим домом в Волгоградской области. Пенсионер ответил отказом на предложение вступить в отряд "БАРС-Курск", сообщил ТАСС.

По словам Мухина, он не может оставить своих близких и дом. В прошлом мужчина возглавлял небольшое крестьянско-фермерское хозяйство, но после утраты супруги передал управление сыну. При этом фермер выразил готовность защищать людей, не уезжая далеко от своего населенного пункта.

После этого губернатор Курской области Александр Хинштейн пригласил пенсионера в добровольческую бригаду "БАРС-Курск". Руководитель региона подчеркнул, что такие люди, как Мухин, нужны курской земле.

Напомним, что мужчина, находясь на территории частного домовладения, произвел несколько выстрелов по пролетавшему мимо БПЛА. По данному факту пенсионера привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Суды двух инстанций признали штрафные санкции законными, однако позже решение было отменено.

Ранее мы сообщали, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оплатить штраф волгоградского фермера.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)