Симоньян погасит штраф пытавшегося сбить дрон под Волгоградом фермера

Симоньян решила помочь мужчине, оштрафованному за стрельбу по вражескому БПЛА.

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оплатить штраф волгоградского фермера, пытавшегося сбить украинский БПЛА. Об этом журналистка написала в канале в "Максе".

Жителю Волгоградской области назначили штраф в 40 тысяч рублей за попытку из ружья сбить дрон, который пролетал над его домом. Суд пришел к выводу, что стрельба в населенном пункте представляла опасность для местных жителей.

Нет у нас правил, что делать в таких ситуациях. Значит, нужно разработать. Давайте исправляться. А я пока оплачу за фермера этот штраф Маргарита Симоньян, главный редактор RT

По словам фермера, ночью 7 июля он заметил беспилотники над своим домом. Сначала мужчина позвонил в 112, а затем взял ружье и стал стрелять по дронам. Однако БПЛА летели слишком высоко, поэтому стрелок в них не попал.

После случившегося полиция составила протокол за стрельбу в неположенном месте. Сам фермер утверждает, что хотел защитить свой дом и расположенные рядом школу и детский сад.

Ранее Симоньян сообщила, что житель Санкт-Петербурга получит премию Тиграна Кеосана за спасение ребёнка на пляже после удара током.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)