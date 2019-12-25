Маргарита Симоньян рассказала о тяжёлой болезни сына

Ребёнок заболел, пока режиссёр Тигран Кеосаян находился в коме.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала, что тяжёлая болезнь, коснулась её 11-летнего сына Баграта. В программе "Малахов", запись которой доступна на платформе "Смотрим", журналистка поделилась подробностями борьбы за жизнь мальчика.

Я сначала жила в больнице у него, пока тяжелейше и страшнейше не заболел наш сын, и мне пришлось возвращаться из больницы, чтобы выцарапывать ещё и сына. Маргарита Симоньян, главред RT

По её словам, после смерти мужа Тиграна Кеосана сын предложил перенести день рождения на месяц вперёд, ведь праздник приходился на день, следующий за годовщиной смерти отца — 27 сентября. Теперь Баграт отмечает его в октябре.

О неизлечимой болезни ребёнка Симоньян впервые рассказала в марте, но она не уточнила, о ком из детей идёт речь. Тигран Кеосаян умер 26 сентября, 2025 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее мы сообщали, что Симоньян написала книгу о Тигране Кеосаяне к годовщине его смерти.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)