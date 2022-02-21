Симоньян напишет книгу-исповедь о Тигране Кеосаяне к годовщине его смерти

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пишет роман о своём муже, режиссёре Тигране Кеосаяне. Книга под названием "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" планируется к изданию в сентябре 2026 года — к годовщине его смерти. Об этом Симоньян рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Я начала писать новый роман. Я надеюсь его издать к сентябрю, к годовщине его ухода. Это роман про нас с Тиграном. Маргарита Симоньян, главред RT

По её словам, каждую главу и даже каждый абзац она многократно перечитывает вместе со свекровью — матерью Тиграна Кеосаяна Лаурой.

Она мне говорит, что это вообще единственное, что удерживает её жизнь. Она просто живёт этим. Как будто это всё, что у неё осталось. Маргарита Симоньян, главред RT

Тигран Кеосаян ушёл из жизни 26 сентября 2025 года. Ему было 59 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Режиссёр, актёр и сценарист был известен по фильмам "Бедная Саша", "Ландыш серебристый" и другим работам. Он был мужем Маргариты Симоньян, их брак продлился более десяти лет. У пары осталось трое детей.

Фото: Telegram / Маргарита Симоньян