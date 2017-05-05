Евгений Пригожин встал на защиту Симоньян, пострадавшей из-за атаки Соболь на "Эхе Москвы"

В тексте, опубликованном пресс-службой, сказано, что Евгений Пригожин выступил с критикой в адрес Соболь. Бизнесмен предложил юристу ФБК и ее сторонникам в следующий раз направить агрессию не на беременную Симоньян, а на него лично.
Соболь и так называемому ФБК, любым журналистам и активистам из демшизоидной тусовки, а также другим группам либерастов предлагаем проявлять агрессию не в адрес Симоньян, а лично против Пригожина
сообщает пресс-служба
Вчера вечером Любовь Соболь ждала беременную Маргариту Симоньян в редакции "Эхо Москвы". По словам очевидцев инцидента, когда главред появилась в студии, Соболь набросилась на нее с вопросами о столичном градоначальнике. Юрист так называемой ФБК разговаривала с Симоньян в грубой форме. После встречи с Соболь главред RT почувствовала недомогание, после чего была тут же госпитализирована. Ее доставили в медучреждение с предварительным диагнозом – угроза прерывания беременности.
5 июня Любовь Соболь прошла процедуру регистрации на выборы в Мосгордуму. Чтобы одержать победу ей необходимо преодолеть муниципальный фильтр. То есть, собрать пять тысяч подписей. Ради этого юрист ФБК готова пойти на все.
Фото: открытый источник
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