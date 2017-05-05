Евгений Пригожин встал на защиту Симоньян, пострадавшей из-за атаки Соболь на "Эхе Москвы"

В пресс-службе петербургской компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина выразили свое негодование поведением Соболь. Напомним, вчера вечером юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь довела главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян до больничной койки.

В тексте, опубликованном пресс-службой, сказано, что Евгений Пригожин выступил с критикой в адрес Соболь. Бизнесмен предложил юристу ФБК и ее сторонникам в следующий раз направить агрессию не на беременную Симоньян, а на него лично.

Соболь и так называемому ФБК, любым журналистам и активистам из демшизоидной тусовки, а также другим группам либерастов предлагаем проявлять агрессию не в адрес Симоньян, а лично против Пригожина сообщает пресс-служба

Вчера вечером Любовь Соболь ждала беременную Маргариту Симоньян в редакции "Эхо Москвы". По словам очевидцев инцидента, когда главред появилась в студии, Соболь набросилась на нее с вопросами о столичном градоначальнике. Юрист так называемой ФБК разговаривала с Симоньян в грубой форме. После встречи с Соболь главред RT почувствовала недомогание, после чего была тут же госпитализирована. Ее доставили в медучреждение с предварительным диагнозом – угроза прерывания беременности.

5 июня Любовь Соболь прошла процедуру регистрации на выборы в Мосгордуму. Чтобы одержать победу ей необходимо преодолеть муниципальный фильтр. То есть, собрать пять тысяч подписей. Ради этого юрист ФБК готова пойти на все.

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