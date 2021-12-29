Владимир Соловьев растрогался в эфире после слов Симоньян о Донбассе

Российский телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать эмоций в прямом эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Это произошло после слов главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о Донбассе. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.
Симоньян решила прочитать "самое душераздирающее стихотворение про войну". Его автором является Роберт Рождественский. Журналистка процитировала лиричное стихотворение.
Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?
Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT
После этого Симоньян заявила, что, если одну такую девочку всем конфликтующим сторонам показать, вопрос в Донбассе будет закрыт. В этот момент у Соловьева покраснели глаза и накатились слезы.
Ранее мы сообщили, что в Волгоградскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса.
Видео: YouTube / Россия 1
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