Владимир Соловьев растрогался в эфире после слов Симоньян о Донбассе

Симоньян зачитала в эфире стихотворение Роберта Рождественского. В нем маленькая девочка задалась вопросом, успеет ли она вырасти, если начнется война.

Российский телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать эмоций в прямом эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Это произошло после слов главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян о Донбассе. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

Симоньян решила прочитать "самое душераздирающее стихотворение про войну". Его автором является Роберт Рождественский. Журналистка процитировала лиричное стихотворение.

Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти? Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT

После этого Симоньян заявила, что, если одну такую девочку всем конфликтующим сторонам показать, вопрос в Донбассе будет закрыт. В этот момент у Соловьева покраснели глаза и накатились слезы.

Ранее мы сообщили, что в Волгоградскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса.

Видео: YouTube / Россия 1