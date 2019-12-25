Депутат Рашкин пожаловался в прокуратуру из-за слов Соловьева о Гитлере

Рашкин в своём обращении написал, что данное высказывание попадает под статью о реабилитации нацизма.

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался в прокуратуру из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Гитлере. Он обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание.

Рашкин указал, что Соловьёв в эфире своей программы от 15 февраля назвал Гитлера "очень смелым человеком, который не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны". Он сравнил Гитлера с политиком Алексеем Навальным.

Рашкин в своём обращении написал, что данное высказывание попадает под статью о реабилитации нацизма.

Ранее адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете.

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