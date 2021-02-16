Ранее гособвинитель запросила у суда для Навального штраф в размере 950 тысяч рублей.

Адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете в отношении ветерана ВОВ. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса". Сторона защиты попросила об этом судью Веру Акимову. Юрист Ольга Михайлова на прениях сторон заявила, что ее подзащитный не оклеветал потерпевшего, а высказал собственное суждение о людях, которые приняли участие в размещенном в соцсетях ролике.

Лингвист Анатолий Баранов объяснил на судебном заседании, что у стороны обвинения нет фактов, которые можно было бы расценить как истинные или ложные, чтобы считать заявление Навального клеветой. Он добавил, что следствие ориентируется только на оценочное суждение.

Напомним, что ранее государственный обвинитель Екатерина Фролова на прениях сторон попросила оштрафовать фигуранта расследования на 950 тысяч рублей. Представитель надзорного ведомства считает доказанным факт того, что Навальный указал в ролике на то, что потерпевший получил деньги за съемки в видео. В настоящее время рассмотрение дела отложено на 20 февраля на 14 часов. В этот день с последним словом должен выступить сам Алексей Навальный. По мнению Фроловой, действия российского оппозиционера следует считать дестабилизирующими общество, а также дискредитацией факта победы СССР в ВОВ.

Прокуратура попросила СК проверить оскорбления Навального в адрес судьи и прокурора.

Видео: Telegram / LIFE SHOT