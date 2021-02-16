Навального доставили в суд, где продолжится рассмотрение его дела о клевете

Заседание по делу начнется в 10 часов.

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд Москвы, где продолжится рассмотрение его дела о клевете по отношению к ветерану ВОВ. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале LifeShot. Фигурант расследования на автозаке привезен под конвоем из СИЗО "Матросская тишина" за несколько часов до начала заседания. Оно запланировано на 10 часов. Сегодня ожидаются прения сторон. Прокурор огласит требования по наказанию.

В настоящее время полиция усилила меры безопасности около инстанции. Периметр суда патрулируется оперативниками. Также территорию обходит кинолог с собакой. На парковке около здания дежурят оперативники, а также около 20 судебных приставов в бронежилетах.

Заседание 16 февраля станет третьим по данному уголовному делу. Навальному грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

В Telegram утекли личные данные "сторонников" Навального.

Видео: Telegram / LIFE SHOT