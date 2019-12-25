Осужденного за вывоз из РФ дрона бизнесмена не отпустили по УДО

Бабушкинский суд Москвы отказал в ходатайстве Александра Неруша.

Суд в Москве отказался освободить условно-досрочно бизнесмена Александра Неруша, ранее осужденного на три года лишения свободы за попытку незаконного вывоза БПЛА с российской территории. Такие данные размещены в судебных документах, с которыми ознакомились журналисты информационного агентства "ТАСС".

Бабушкинский суд Москвы рассмотрел ходатайство Неруша А.В. об условно-досрочном освобождении и постановил в удовлетворении указанного ходатайства отказать. документы суда

В правоохранительных органах журналистам информационного агентства "ТАСС" уточнили, что Неруш обжаловал данное решение. Однако по решению Мосгорсуда его признали законным.

Известно, что Савеловский суд Москвы приговорил к трем годам колонии предпринимателя из Санкт-Петербурга Неруша и гражданина Ливии Джуана Фатхи Эль-Хади. Оба фигуранта расследования признаны виновными по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 189 УК РФ. Речь идет о попытке незаконного экспорта из Российской Федерации или передаче иностранному лицу или его представителю товаров или технологий, вооружения или военной техники. В материалах расследования говорится о том, что осужденные предприняли попытку вывоза из России дрона двойного назначения, производимого отечественной компанией "ZALA AERO GROUP беспилотные системы".

Напомним, что Неруш является генеральным директором ООО "Кадры продакшн". Санкция вмененной осужденным дела статьи предусматривала под собой наказание до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Фото: Piter.tv