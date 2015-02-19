В Telegram утекли личные данные "сторонников" Навального

В Сеть слиты ФИО и номера телефонов 30 тысяч россиян.

В Telegram утекли личные данные "сторонников" Алексея Навального. Об этом рассказали журналисты "Коммерсанта". По данным СМИ, в мессенджере появился архив, в котором указана личная информация активистов, которые предположительно поддерживают российского оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иностранных агентов).

Данные размещаются в специальных каналах, посвященных утечкам информации. В них указаны ФИО, номера телефонов почти 30 тысяч человек из различных регионов РФ. В списке также есть сведения о координаторах штабов Навального.

Журналисты издания связались с 30 людьми, чьи данные утекли в сеть. Из списка только четыре человека подтвердили свое участие в сообществах, выступающих с поддержкой Навального.

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Фото: Pixabay.com