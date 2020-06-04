Лавров: ФРГ помогает Певчих сохранять завесу тайны вокруг "отравления" Навального

В России не знают о местонахождении Марии Певчих в настоящее время.

Сергей Лавров заявил, что Германия помогает Марии Певчих сохранять завесу тайны вокруг "отравления" Алексея Навального. Об этом глава российского МИД сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Запись программы опубликована на YouTube-канале "Соловьев Live". Чиновник уверен, что власти ФРГ сотрудничают с сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК признан Минюстом иностранным агентом). Чиновник указал на то, что немецкие коллеги заявили, что не знают о местонахождении певчих, которая провожала оппозиционера Навального во время его поездки в Томск 17 января.

Мария Певчих окружила себя какой-то тайной. Немецкие коллеги содействуют, чтобы этот "покров" с нее не сорвать. Во-первых, как она улетела на этом самолете, так ее больше никто, нигде и не видел Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИд напомнили, что Генпрокуратура РФ множество раз просила немецких коллег выполнять обязательства по соглашении об оказании правовой помощи. В частности, запрашивалась и информация, связанная с Марией Певчих. По данным дипломатов, она встречалась с Навальным, когда тот был в Берлине.

МВД планируют опросить сопровождавшую Навального в Томске Певчих.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE