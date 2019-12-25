МВД планируют опросить сопровождавшую Навального в Томске Певчих

Во время досмотра в новосибирском аэропорту у Певчих не нашли бутылку с водой, на которой был "Новичок".

Полицейские планируют опросить сопровождавшую Алексея Навального в Томске Марию Певчих. Об этом рассказали в управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По их словам, информация о том, что Певчих официально трудоустроена в "Фонде борьбы с коррупцией", не подтвердилась, хотя об этом множество раз заявлялось в СМИ.

Отмечается, что во время досмотра в новосибирском аэропорту у Певчих не нашли бутылку с водой, на которой, предположительно, нашлись следы отравляющего вещества из группы "Новичок".

В транспортной полиции рассказали, что Певчих приехала из Томска в Новосибирск на машине, а после этого отправилась в Омск самолётом. В МВД заметили, что полулитровая бутылка воды, с которой Певчих прилетела в Омск, была куплена в автомате аэропорта.

Ранее мы писали, что сообщение о минировании аэропорта Омска в день госпитализации Навального поступило из ФРГ.

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