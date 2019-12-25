Сообщение о минировании аэропорта Омска в день госпитализации Навального поступило из ФРГ

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сообщение о минировании аэропорта Омска в день госпитализации Алексея Навального поступило при помощи серверов ФРГ. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Отмечается, что 20 августа поступали ложные сообщения о минировании районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта Омска. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма. цитата из сообщения МВД

Отмечается, что сообщения были направлены по отношению к учреждениям социальной инфраструктуры, что повлекло серьёзный ущерб. Была проведена полицейская проверка, объектов, представляющих опасность для здоровья граждан, обнаружено не было.

Ранее Навальный в первом видео после отравления вновь обвинил в нём Путина.

Фото: Piter.tv