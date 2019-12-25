Навальный в первом видео после отравления вновь обвинил в нём Путина

Ему отказываются выдавать одежду, в которой он был в момент задержания.

Политик Алексей Навальный записал первое видео после того, как у него ухудшилось состояние в самолёте из Томска 20 августа, после чего его госпитализировали в Германию. В ролике он вновь обвиняет в случившемся президента России Владимира Путина.

Я действительно считаю и я уверен, что за покушением на меня стоит президент России Владимир Путин. Алексей Навальный, политик

По его словам, на это также указывают все события, которые происходят в данный момент. Он отметил, что уголовное дело по инциденту до сих пор не возбудили. Также ему отказываются выдавать одежду, в которой он был в момент задержания, и медицинские документы.

Навальный подчеркнул, что требует расследования и правосудия в России. Он считает, что если следствие не началось, несмотря на все истёкшие сроки, значит "центр управления решениями находится в Кремле".

Политик отметил, что даже если дело и возбудят, то, скорее всего, единственным подозреваемым будет он сам. При этом Алексей Навальный ещё раз заявил, что вернётся в Россию и продолжит работать.

Ранее глава СВР назвал слова Навального об отравлении спецслужбами РФ "русофобской пропагандой".

Фото: Instagram / navalny