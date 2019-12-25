Глава СВР назвал слова Навального об отравлении спецслужбами РФ "русофобской пропагандой"

Сергей нарышкин назвал фактом отсутствие токсических веществ в организме Навального, когда тот находился на территории РФ.

Глава Службы внешней разведки назвал слова Алексея Навального об отравлении спецслужбами РФ "русофобской пропагандой". Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции ТАСС. Ранее российский оппозиционер в интервью Юрию Дудю заявил, что мог пострадать только от сотрудников ФСБ или СВР по личному указу Владимира Путина. Сергей Нарышкин считает, что так, как Берлин не отвечает на российские запросы, то может что-то скрывать от общественности.

Я констатирую, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит - значит, что-то скрывает Сергей Нарышкин, глава СВР

Эксперт напомнил, что омские медики провели самые глубокие и тонкие исследования состояния организма пациента. Они не выявили присутствия токсичных веществ, которые могли вызвать отравление. Нарышкин заявил, что Россия может утверждать, что в тот момент, когда Навальный находился в России, в его организме отсутствовали токсичные вещества. Этот факт он назвал неоспоримым.

В СВР заявили об устремившихся в Нагорный Карабах боевиках.

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