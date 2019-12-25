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Нарышкин рассказал, где проходят подготовку белорусские экстремисты
Сегодня, 16:23
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matveyvn

Нарышкин рассказал, где проходят подготовку белорусские экстремисты

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Он считает, что их готовят в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии.

Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, где проходят подготовку белорусские экстремисты.

По его словам, их готовят в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из Центрального разведывательного управления и Пентагона. Они аффилированы с департаментами неправительственных американских структур.

Ранее Нарышкин уже обвинял США в организации протестов в Белоруссии. По его словам, Вашингтон направил 20 миллионов долларов на организацию протестов против власти в республике по линии различных НПО.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, нарышкин, свр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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