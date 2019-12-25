Густой дым накрыл Кронштадт во время плановых военных учений

Жители Кронштадта заметили дымовую завесу и услышали громкие хлопки.

Кронштадт 10 ноября накрыло густым дымом во время плановых военных учений. Об этом сообщили в районной администрации, а проведение тренировочных мероприятий с применением дымовых средств подтвердили в Минобороны.

Местные жители публиковали в социальных сетях кадры серой пелены и рассказывали о громких хлопках. Частичное задымление могли наблюдать также в Ломоносове. По данным "Петербургского дневника", дым мог распространиться и в районе Кронштадтского корабельного фарватера.

В Минобороны подчеркнули, что учения проводились с соблюдением необходимых мер безопасности.

В конце сентября в Кронштадте также проходили масштабные тренировки экстренных служб. Тогда отрабатывался сценарий попадания беспилотника в жилой дом, эвакуации жильцов и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Кроме того, с начала 2026 года на терминале "Порт Фавор" в Усть-Луге Ленинградской области провели 41 учение по действиям в нештатных ситуациях. Сценарии тренировок меняли, чтобы персонал не привыкал к одинаковым вводным.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам обещают сухой и теплый день: антициклон продолжает блокировать дожди.

Фото: Piter.TV