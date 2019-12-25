Проект КАД-2 обсудили на совещании под руководством Марата Хуснуллина

КАД-2 должна разгрузить действующую кольцевую автодорогу Петербурга.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провёл совещание, посвящённое строительству второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга. О встрече он сообщил в своём телеграм-канале.

По словам Хуснуллина, необходимость реализации проекта связана с высокой загруженностью действующей КАД. Ежедневно по магистрали проезжает до 200 тысяч автомобилей. Строительство нового кольца, как отметил вице-премьер, должно улучшить транспортную ситуацию в регионе.

Первый этап КАД-2 будет включать мост через Неву. Его протяжённость составит более 80 километров.

Ранее власти Ленобласти выбрали два варианта для строительства ШМСД до КАД-2.

Фото: пресс-служба Смольного