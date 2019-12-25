Глава СВР Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Он уверен - на западные деньги в сети была сформирована сеть независимых блогеров.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вашингтон направил 20 миллионов долларов на организацию протестов против власти в республике по линии различных НПО.

Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Сергей Нарышкин, глава СВР

Он считает, что на западные деньги в сети была сформирована сеть независимых блогеров и информационных аккаунтов в социальных сетях. Также, уверен Нарышкин, Запад готовил активистов к акциям — наиболее способные обучались этому в Польше, Литве, на Украине. С ними якобы занимались американские инструкторы по ненасильственным протестам.

Ранее Нарышкин назвал полезной идею об обязательном ЕГЭ по истории России.