Глава СВР Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил США в организации протестов в Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Вашингтон направил 20 миллионов долларов на организацию протестов против власти в республике по линии различных НПО.
Запад начал подготовку протестов задолго до выборов.
Сергей Нарышкин, глава СВР
Он считает, что на западные деньги в сети была сформирована сеть независимых блогеров и информационных аккаунтов в социальных сетях. Также, уверен Нарышкин, Запад готовил активистов к акциям — наиболее способные обучались этому в Польше, Литве, на Украине. С ними якобы занимались американские инструкторы по ненасильственным протестам.
Ранее Нарышкин назвал полезной идею об обязательном ЕГЭ по истории России.
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