Глава РИО рассказал о высоком спросе на закрепление отечественной истории у молодежи.

Сергей Нарышкин назвал полезной идею об обязательном ЕГЭ по истории России. Об этом председатель Российского исторического общества рассказал в рамках выступления перед участниками форума "Моя страна. Моя история. Моя Победа", который проводится на Поклонной горе в столице. Чиновник отметил, что введение такого экзамена объясняется высоким интересом среди молодежи.

Различные социологические опросы говорят о том, что история становится все более востребованной дисциплиной в школах, и по жизни она очень нужна Сергей Нарышкин, глава РИО

Глава РИО добавил, что для России особенно ощутима потребность в изучении истории ВОВ в Год памяти и славы. По словам Нарышкина, чем больше времени проходит от трагических, драматических и героических событий военного времени, тем острее ощущается необходимость в сохранении памяти.

Нарышкин заявил, что Россия уничтожила все запасы "Новичка".

Фото: Piter.tv