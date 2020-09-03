Нарышкин сравнил теракт в Беслане с преступлениями фашистов

Директор внешней разведки вспомнил о преступлении, совершенном в 2004 году террористами.

Глава службы внешней разведки России сравнил теракт в Беслане с преступлениями фашистов. Об этом чиновник сообщил во время выступления в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. По словам Сергея Нарышкина, 3 сентября для граждан РФ - это памятная дата, наполненная скорбью.

Это преступление по своей подлости, мерзости и античеловечности трудно сравнить с чем-нибудь. Оно словно обращает нас в мрачные времена гитлеровского нацистского террора Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки

Напомним, что трагедия в Беслане произошла утром 1 сентября 2004 года. В тот день группа из 30 боевиков захватила заложников в школе во время праздничной линейки. От рук террористов погибли 300 человек, включая 186 детей.

В Минобороны опубликовали рассекреченные документы о завершении Второй мировой войны.

Видео: YouTube / Российское историческое общество. РИО