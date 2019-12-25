В Минобороны опубликовали рассекреченные документы о завершении Второй мировой войны

На сайте ведомства появился мультимедийный раздел "Закономерный финал".

В Минобороны России опубликовали рассекреченные документы о завершении Второй мировой войны. На официальном сайте оборонного ведомства появился мультимедийный раздел "Закономерный финал". В нем размещены исторические материалы из фондов Центрального архива.

Посетители интернет-портала военного ведомства смогут подробно ознакомиться с деталями этих операций из рассекреченных журналов боевых действий, политических донесений, приказов, описаний переговоров советских и японских военачальников, схем боевых действий сообщение Минобороны России

На портале представлены фотографии времен советско-японской войны, наградные листы красноармейцев, газетные публикации за 1945 год. На сайте можно прочитать выдержки из журналов боевых действий, симки оборонительные сооружений японцев.

Напомним, что Красная армия провела на Дальнем Востоке три крупных завершающих операции (Маньчжурскую стратегическую, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную). Действия советской армии внесли решающий вклад в победу над Японией.

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