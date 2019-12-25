Директор Службы внешней разведки объяснил, зачем СССР нужно было передавать КНР технологии по созданию оружия массового поражения.

Сергей Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы. Об этом директор Службы внешней разведки, а также по совместительству председатель Российского исторического общества рассказал в рамках телемоста, посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны.

Это подразумевало высшую степень доверия между нашими странами народами...Не секрет, что американская демонстрация военной мощи в Хиросиме и Нагасаки имела характер ядерного шантажа, направленного против Советского Союза Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России

В 1950-ых годах СССР передал КНР технологии, необходимые для создания атомной бомбы. Нарышкин напомнил, что Вашингтон продемонстрировал военную мощь в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. Эти действия расцениваются как военное преступление. В ответ на такое поведение Москва разработала атомное оружие. Это исключило возможность США атаковать СССР из-за океана.

Напомним, что 15 октября 1957 года СССР и Китай подписали соглашение о передаче технологий, необходимых для изготовления ядерной бомбы. Для тестов была выбрана площадка полигона Лобнор. В 1958 году при участии советских ученых состоялся запуск первого экспериментального ядерного реактора в Китае на тяжелой воде.

Премьер Польши: Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны.