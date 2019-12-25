Сергей Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы. Об этом директор Службы внешней разведки, а также по совместительству председатель Российского исторического общества рассказал в рамках телемоста, посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны.
Это подразумевало высшую степень доверия между нашими странами народами...Не секрет, что американская демонстрация военной мощи в Хиросиме и Нагасаки имела характер ядерного шантажа, направленного против Советского Союза
Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России
В 1950-ых годах СССР передал КНР технологии, необходимые для создания атомной бомбы. Нарышкин напомнил, что Вашингтон продемонстрировал военную мощь в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. Эти действия расцениваются как военное преступление. В ответ на такое поведение Москва разработала атомное оружие. Это исключило возможность США атаковать СССР из-за океана.
Напомним, что 15 октября 1957 года СССР и Китай подписали соглашение о передаче технологий, необходимых для изготовления ядерной бомбы. Для тестов была выбрана площадка полигона Лобнор. В 1958 году при участии советских ученых состоялся запуск первого экспериментального ядерного реактора в Китае на тяжелой воде.
Премьер Польши: Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны.
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