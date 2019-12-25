Премьер Польши: Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны

Матеуш Моравецкий выступил в городе Велюнь с заявлением о том, какие страны виновны в начале второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Германия и СССР ответственны за начало Второй мировой войны. Об этом чиновник рассказал в рамках собственного выступления в городе Велюнь. Памятные мероприятия приурочены к 81-ой годовщине нападения фашистов на страну.

Это была не только тотальная война, но и тоталитарная, потому что ее развязали два тоталитарных режима. Тоталитарные по замыслу, деструктивные, варварские и в полном смысле слова преступные Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что польский город Велюнь насчитывал около 16 тысяч жителей до начала военных действий. Он расположен в 21 километрах от границы с Германией. На населенный пункт немцы начали 1 сентября. На территорию было сброшено 380 бомб с общим весом в 46 тонн. Первой целью нападения была больница. В тот момент в городе не было никаких средств ПВО или вооруженных формирований.

Польша спокойно относится к военной активности Белоруссии у границ.