Накануне занимающий пост президента Александр Лукашенко привел в полную боевую готовность войска у западных границ.

Польша спокойно относится к военной активности Белоруссии у границ. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе чрезвычайного саммита Евросоюза, прошедшего в среду в формате видеоконференции.

Моравецкий подчеркнул, что Польша мониторит ситуацию, но не беспокоится о войсках Белоруссии. Польских властей больше волнуют сигналы, свидетельствующие о начале жестоких акций против оппозиционеров республики. По словам Моравецкого, протестующие сегодня снова вышли на улицы.

Напомним, что протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента Белоруссии. Александр Лукашенко шестой раз стал президентом республики, набрав 80,1% голосов.

Ранее мы сообщили, что в Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией.

Видео: Youtube/Kancelaria Premiera