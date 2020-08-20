Действия Координационного совета направлены на захват государственной власти.

В Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на генерального прокурора Александра Конюка.

Конюк уверен, что представители совета хотят нанести вред национальной безопасности Республики Беларусь. Возбуждено уголовное дело по статье 361-ой УК (Призыв к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). По данной статье преступникам грозит до пяти лет колонии.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей стал президентом республики. Оппозиция не согласилась с результатами и заявила, что выборы фальсифицированы.

Ранее мы сообщили, что на Украине проверят радиостанции из-за российской певицы.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА