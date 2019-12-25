На Украине проверят радиостанции из-за российской певицы. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.
Регулятор проведет мониторинг эфира за 17 июля. В сообщении сказано, что в творчестве российской певицы Настасьи Самбурской используется нецензурная лексика. В эфире включили её песню "Старая", в которой есть грубые слова и ругательства. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины опасается, что нецензурную брань могли услышать дети.
Напомним, Настасья Самбурская родом из Ленинградской области. Она является российской актрисой театра и кино, певицей, моделью и телеведущей. Известность получила после роли Кристины Соколовской в сериалах "Универ. Новая общага" и "СашаТаня".
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