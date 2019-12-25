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Франция намерена продолжить военную операцию в Мали
Сегодня, 13:59
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Франция намерена продолжить военную операцию в Мали

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Флоранс Парли подчеркнула, что операция исламистских военизированных группировок запрошена малийцами.

Франция намерена продолжить военную операцию "Бархан" в Мали. Об этом на своей странице в Twitter заявил французский министр обороны Флоранс Парли.

Группировки действуют на севере страны. Их действия санкционирует Совет Безопасности ООН. Недавно происходящее в Мали прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что переворот угрожает борьбе с террористами во всем регионе. Глава государства призвал малийцев восстановить конституционный порядок.

Напомним, что 19 августа лидеры восставших военных сказали, что восстановят стабильность в регионе. Они обещали начать подготовку к выборам в "разумные сроки".

Ранее мы сообщили, что Минобрнауки не планирует переносить начало учебного года в вузах.

Теги: мали, флоранс парли, франция
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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