Франция намерена продолжить военную операцию в Мали

Флоранс Парли подчеркнула, что операция исламистских военизированных группировок запрошена малийцами.

Франция намерена продолжить военную операцию "Бархан" в Мали. Об этом на своей странице в Twitter заявил французский министр обороны Флоранс Парли.

Группировки действуют на севере страны. Их действия санкционирует Совет Безопасности ООН. Недавно происходящее в Мали прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что переворот угрожает борьбе с террористами во всем регионе. Глава государства призвал малийцев восстановить конституционный порядок.

Напомним, что 19 августа лидеры восставших военных сказали, что восстановят стабильность в регионе. Они обещали начать подготовку к выборам в "разумные сроки".

Ранее мы сообщили, что Минобрнауки не планирует переносить начало учебного года в вузах.