Премьер объяснил, что Варшаве не нравится в России

Матеуш Моравецкий рассказал, почему страна выступает против проекта "Северный поток-2".

Польский премьер-министр объяснил, что именно Варшаве не нравится в России. Об этом Матеуш Моравецкий рассказал местному порталу Biznes Alert. По словам чиновника, страна не имеет жестких антироссийских настроений. Однако власть не хочет видеть проекты, подобные "Северному потоку-2". Глава правительства Польши раскритиковал позицию Германии по поводу строительства российского газопровода.

Есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся. "Северный поток" и "Северный поток — 2" представляют такую опасность для нашего региона. Именно поэтому мы критикуем Германию Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польша

Глава правительства уверен, что европейские средства, направленные на создание газопровода, будут на самом деле спонсировать российское оружие. "Северный поток-2" также оставит Украину без поставок газа в Европу. Моравецкий считает, что после этого Москва сделает с Киевом "все, что захочется".

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