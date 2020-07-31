Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Тротил на борту самолета мог быть заложен во время ремонта в России.

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета президента Леха Качиньского. Об этом рассказали представители местной комиссии по повторному расследованию катастрофы с Ту-154. Специалисты считают, что тротил, который стал причиной трагедии, был заложен на борт во время ремонта в России.

Напомним, что Ту-154 потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Борт упал во время захода на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". В самолете находились 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Они направлялись на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал заключение о причинах трагедии. Эксперты считают, что непосредственной причиной произошедшего не стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Самолет упал из-за системных причин: недостатка в обеспечении полета и подготовке экипажа.

В Польше "поймали момент" взрыва на самописце Ту-154 Качиньского.

Видео: YouTube /siberian