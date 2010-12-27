В Польше "поймали момент" взрыва на самописце Ту-154 Качиньского

Самолет, на борту которого находились 96 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года.

В Польше комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского "поймала момент" взрыва на одном из самописцев. Об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на министра обороны страны Антини Мацеревич.

Уточняется, что момент взрыва был идентифицирован. Сейчас специалисты проводят анализ данного фрагмента и исключают другие версии записанного звука. Весной 2018 года будет готов отчет, в котором будут обозначены ответственные лица за катастрофу и другие итоги расследования.

Напомним, что самолет, на борту которого находились 96 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Национальным комитетом по расследованию авиационных происшествий в 2011 году был вынесен вердикт, что лайнер летел очень низко при чрезмерной скорости и из-за плохой видимости врезался в дерево. В Польше неоднократно заявляли, что на борту произошел взрыв, однако никаких подтверждений этому не было.

Фото: astreparh.ru