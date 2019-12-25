Польша начала спецоперацию на границе с Россией якобы из-за угрозы диверсий

Около Калининградской области ведется миссия при участии ВС Польши, пограничников и польских спецслужб.

Польские силовые структуры проводят операцию на государственной границе с Калининградской областью под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий. Такой комментарий местным журналистам дал главный комендант полиции в европейской республике Марек Боронь. Западный эксперт пояснил, что работа проводится совместными усилиями с Вооруженными силами страны, Пограничной стражей и другими спецслужбами.

Действует большая группа полицейских, часть сил была переброшена туда из других регионов, в этой операции также участвуют контртеррористические подразделения. Марек Боронь, главный комендант полиции Польши

Напомним, что в последние годы Москва часто отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии".

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