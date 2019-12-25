UOKiK решил оштрафовать российскую компанию на 213 млн злотых.

Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока — 2". Об этом сообщается на сайте регулятора UOKiK. Антимонопольное ведомство Варшавы приняло постановление о штрафе для российской газовой компании в размере 213 млн злотых (около 50 млн евро).

Это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, проводимом в связи со строительством газопровода "Северный поток 2" Томаш Хрустны, председатель управления по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши

Эксперты отметили, что расследование UOKiK касается создания консорциума, который финансирует строительство "Северного потока-2". Обвинение предъявлено шести компаниям. В списке кроме "Газпрома" значится Engie из Швейцарии, Uniper, OMV, Shell и Wintershall из Голландии. Российское предприятие отказалось предоставлять польскому ведомству сведения, необходимые для разбирательства.

В Европе призвали ответить на санкции США против "Северного потока –2".