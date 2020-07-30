Политолог уверен, что американские санкции против Германии и европейских участников проекта "Северный поток -2" носят политический характер. Рар полагает, что президент США хочет изолировать Германию.

В Европе призвали ответить на санкции США против "Северного потока –2". Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на немецкого политолога Александра Рара.

Он уверен, что отсутствие ответа на санкции США против российского газопровода, будут свидетельствовать о том, что Европа, в том числе и Германия, разделяют доктрину Трампа. Она заключается в том, что все государства НАТО должны без возражения содействовать интересам американцев.

По мнению политолога, эти санкции не несут экономический характер. Они направлены на изоляцию Германии. Он призывает ответить на действия американцев и сказать, что так дела не делаются.

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Видео: Youtube/ U.S. Department of State