Ученым удалось доказать, что волновые структуры на поверхности планеты – это движущаяся песчаная «мегарябь». Похожее явление можно встретить в пустынных регионах Земли.

На Марсе впервые зафиксировали движение песчаных дюн. Об этом сообщается в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

Раньше исследователи думали, что волновые структуры представляют собой застывшие отпечатки пород. Под песчаной "мегарябью" понимаются образованные ветров волны песка, расположенные друг от друга на расстоянии до 35 метров. Ученые полагают, что в основании волн находится тонкозернистая фракция.

Долгое время считалось, что плотность песков слишком высокая. Результаты нового исследования указывают, что пески двигаются, но достаточно медленно. Ученые сравнили кадры, сделанные в период между 2007 и 2016 годом камерой высокого разрешения. Выяснилось, что движущиеся пески могут стать неожиданным препятствием для обитаемых станций и солнечных батарей.

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Видео: Youtube/Amaze Lab