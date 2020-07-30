Эксперты считают, что текущая финансовая политика властей США не внушает доверие к доллару.

Главный инвестиционный банк мира Goldman Sachs рассказал о проблемах доллара. Об этом пишет Bloomberg.

Инвесторы всё чаще отдают предпочтение золоту. В стране резко выросли опасения по инфляции. Предполагается, что это произошло на фоне ожидающегося решения Конгресса по новому раунду бюджетных стимулов. Федеральная резервная система США увеличила баланс на 2,8 триллиона долларов. По факту, этот момент может существенно обесценить доллар. Эксперты полагают, что впоследствии доллар может лишиться статуса главной резервной валюты мира.

Goldman Sachs повысил прогноз по стоимости золотого металла до 2,3 тыс. долларов за унцию. На конец июля доллар упал к евро до минимума за два года.

Ранее мы сообщили, что чистый убыток "Аэрофлота" за первое полугодие вырос в три раза.

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