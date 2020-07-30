Во II квартале чистый убыток «Аэрофлота» достиг 26,1 млрд рублей, против прибыли в размере 2,9 млрд рублей годом ранее.

Чистый убыток "Аэрофлота" за первое полугодие вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 42,3 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

Снижение прибыли связано с введением карантинных мер и закрытием границ. Масштабные ограничения на перевозки пассажиров на международном сообщении и между регионами России привело к тому, что число рейсов снизилось на 56%, чем за аналогичный период 2019 года. Таким образом, за первые полгода "Аэрофлот" перевез 7,8 млн человек. Кроме того, выручки упали почти на 52% по сравнению с прошлым годом.

По данным Росавиации, уже в июне пассажиропоток по стране стал восстанавливаться. В апреле авиакомпания перевезла 147,7 тыс. человек, к июню показатель вырос до 522,9 тыс. пассажиров.

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Видео: kremlin.ru