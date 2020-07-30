Специалист поделился своими взглядами на преимущества, которые есть у России в цифровой трансформации. Он считает, что нефть и газ – это сильные стороны, способные послужить цифровой трансформации компаний.

В Дании оценили преимущества России в сфере цифровизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью с основателем датской консалтинговой компании DigitalConsult, экспертом в области цифровизации Штеффеном Дамборгом.

Штеффен Дамборг подчеркнул, что Россия располагает большими природными ресурсами. Доходы с их продажи можно использовать для цифровизации компаний по всей стране. У российских компаний нет необходимости выходить на международный рынок.

Компании, которая преуспела в Дании, чтобы стать крупной, ещё нужно выходить на внешние рынки. Это трудно, международную экспансию проще осуществить, если вы уже гигант национального масштаба. - Штеффен Дамборг, эксперт по цифровизации

Россия имеет сильную политическую систему. По мнению эксперта, командный характер дает возможность проще принимать решения и развиваться в различных отраслях.

Ранее мы сообщили, что России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами.

Видео: Youtube/Steffen Damborg