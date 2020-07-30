Средняя стоимость газа в 2020 году составит 88,3 доллара за тысячу кубометров. В 2021 году цена вырастет до 132,4 доллара, в 2022 году – до 177 долларов.

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на прогноз агентства Fitch.

Аналитики уверены, что дальше цена на голубое топливо будет только увеличиваться и в ближайшие 5 лет достигнет 194 долларов за тысячу кубометров. При таком раскладе, Россия начнет испытывать большие трудности, которые не удастся увеличить до уровня предыдущих лет.

Агентство уточняет, что Соединенные Штаты сократили поставки сжиженного природного газа и трубопроводного газа из России. Это приведет к тому, что цены отойдут от минимумов к началу зимы. Авторы материала уверены, что в долгосрочной перспективе возрастет роль газа в мировом энергобалансе. Дело в том, что в мире растет популярность электромобилей. Спрос появится в Африке, Латинской Америке и Азии.

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Видео: kmelin.ru