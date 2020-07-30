На пике пандемии банки сократили расходы на благотворительность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на квартальную отчетность на 1 июля.
В период пика пандемии коронавируса организации безвозмездно получили 6 млрд рублей. Дело в том, что это на 43,7% меньше результата во II квартале 2019 года. Причина кроется в том, что в стране отменили массовые мероприятия и многие проекты закрыли из-за режима самоизоляции.
В квартальной отчетности по российским стандартам расходы банков на благотворительность отражаются на счете 48607. Как правило, это социальная поддержка граждан, оказание помощи пострадавшим в стихийных бедствиях или катастрофах, а также содействие в области физкультуры и спорта. В этом же документе учитывается и различная спонсорская помощь.
Банк "Ренессанс Кредит" отказался от таких расходов, снизив их во II квартале с 18 млн рублей до нуля. Сбербанк увеличил расходы по этой статье почти на четверть (плюс 24,4%) — до 2,14 млрд рублей.
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Видео: Youtube/Сбербанк TV
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