Во II квартале, безвозмездную помощь, а также спонсорство на культуру и спорт, сократили на 43,7% по сравнению с годом ранее.

На пике пандемии банки сократили расходы на благотворительность. Об этом сообщает РБК со ссылкой на квартальную отчетность на 1 июля.

В период пика пандемии коронавируса организации безвозмездно получили 6 млрд рублей. Дело в том, что это на 43,7% меньше результата во II квартале 2019 года. Причина кроется в том, что в стране отменили массовые мероприятия и многие проекты закрыли из-за режима самоизоляции.

В квартальной отчетности по российским стандартам расходы банков на благотворительность отражаются на счете 48607. Как правило, это социальная поддержка граждан, оказание помощи пострадавшим в стихийных бедствиях или катастрофах, а также содействие в области физкультуры и спорта. В этом же документе учитывается и различная спонсорская помощь.

Банк "Ренессанс Кредит" отказался от таких расходов, снизив их во II квартале с 18 млн рублей до нуля. Сбербанк увеличил расходы по этой статье почти на четверть (плюс 24,4%) — до 2,14 млрд рублей.

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Видео: Youtube/Сбербанк TV