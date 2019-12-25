Транзит газа через Болгарию налажен после аварии, произошедшей 27 июля.

"Газпром" возобновил поставки газа в Грецию. Об этом сообщили журналисты из "Газпром экспорта". Специалисты объяснили, что прокачка топлива через территорию Болгарии возобновлена с 29 июля.

Транспортировка российского газа в Грецию через территорию Болгарии возобновлена с начала газовых суток сообщение "Газпром экспорта"

Болгарские партнеры "Газпрома" отметили, что все заявки на транспортировку российского газа будут выполнены в полном объеме. "Булгартрансгаз" сообщил о завершении ремонтных работ на трубопроводе, который ведет газ в Грецию. Ранее властям пришлось приостановить функционирование объекта из-за аварии на сети. Инцидент произошел около населенного пункта Кулата в юго-западе Болгарии днем 27 июля.

ВС Греции приведены в повышенную боевую готовность из-за действий Турции.