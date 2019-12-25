Греция покинула саммит ЕС в Брюсселе с поддержкой от ЕС в 70 млрд евро.

Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики. Об этом во время брифинга с журналистами рассказали премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Политик выступил сразу после завершения переговоров в Брюсселе.

Глава правительства Греции рассказал, что ЕС одобрил выделение Афинам 32 млрд евро из фонда восстановления экономики стран-участниц союза. Дополнительно Греция получит еще 40 млрд евро из бюджета ЕС. Размер такой материальной поддержки для государства от ЕС Мицотакис назвал "беспрецедентным".

Мы смогли достичь очень важного результата и для Европы, и для Греции. Реакция ЕС отвечает симметрично всем вызовам экономике из-за пандемии, она показывает, что Европа слышит суть событий Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Спикер заявил, что на саммите зафиксирован процесс взаимных уступок и компромиссов. Сторонам удалось защитить программы, которые имеют национальное значение.

Напомним, что Европа имеет Фонд развития в 750 млрд евро, а также бюджет на 1,074 трлн евро на следующие семь лет.

Премьер Греции не исключил обсуждение Турции на внеочередном саммите ЕС.