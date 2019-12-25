Премьер Греции не исключил обсуждение Турции на внеочередном саммите ЕС

Кириакос Мицотакис заявил, что проблему Турции страны обсудят в сентябре.

Премьер-министр Греции не исключил обсуждение Турции на внеочередном саммите ЕС. Об этом политик рассказал на брифинге с журналистами после завершения переговоров. Кириакос Мицотакис добавил, что на проведенной встрече Евросоюз не обсуждал тему Турции, однако она может быть поднята уже в сентябре текущего года.

Я не буду говорить сегодня много о внешней политике. Тема Турции обсуждалась в начале саммита...Турция является проблемой для всей Европы, не только для Греции и Кипра Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Чиновник отметил, что относительно Турции может высказаться председатель Европейского совета. Он поднимет вопрос того, как Европе следует относиться к проблеме, связанной с Анкарой.

Напомним, что Греция и Кипр ранее заявляли о нарушении собственного суверенитета со стороны Турции из-за планов Анкары вести разведку месторождений нефти и газа в Восточном Средиземноморье. В Евросоюзе неоднократно выступали с осуждением действий Анкары.

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