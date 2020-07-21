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В США единогласно поддержали ужесточение санкций против "Северного потока-2"

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Конгрессмены одобрили поправки в проект оборонного бюджета на следующий год.

В США единогласно поддержали ужесточение санкций против "Северного потока-2". Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на решение палаты представителей Конгресса США. Спикеры проголосовали за внесение поправок, направленных на ужесточение ограничений против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2". Они будут внесены в  проект оборонного бюджета на новый финансовый год.

В документе указывается, что против иностранных граждан будут действовать рестрикции, если они участвуют в значительной мере в вопросах продажи, аренды или предоставлении судов для строительства и укладки труб для двух российских газопроводов. 

Напомним, что 17 июля Евросоюз раскритиковал односторонние санкции, которые принимают в США против газопроводов из РФ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал подобные меры противоречащими международному праву.

Bild: Берлин оказался не готов к санкциям против "Северного потока -2".

Видео: Youtube/ U.S. Department of State

Теги: конгресс, палата представителей, санкции, северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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