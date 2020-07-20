Bild: Берлин оказался не готов к санкциям против "Северного потока -2"

Немецкие власти не предпримут конкретных шагов в случае введения санкций против российского газопровода.

Берлин оказался не готов к санкциям против "Северного потока -2". Об этом сообщает Bild со ссылкой на депутата бундестага от партии зеленых Клаудию Мюллер.

Пока руководство обсуждает с другими членами ЕС, Еврокомиссией и Европейской службой внешних связей штрафы за американские санкции. При этом, к четкому решению они пока не пришли. Как отмечает Bild, Берлин оказался в этом вопросе в полной изоляции. Мюллер уверена, что никто из ЕС "не хочет садиться в одну лодку с Германией".

Клаудия Мюллер добавила, что "Северный поток -2" для Германии превращается во внешнеполитическую катастрофу.

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Видео: Youtube/ U.S. Department of State