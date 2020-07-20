Недавно региональный политик попал в черный список в США.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал попадание в черный список в США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров заверил, что "принимает бой" и "дальше будет интереснее". Он осудил решение Госдепа Майка Помпео. Совсем недавно последний запретил ему въезд на территорию Соединенных Штатов.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заверил, что Россия придумает как ответить на внесение Кадырова в черный список. Он уверен, что санкции помешают главе Чеченской Республики выполнять свои обязанности.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже.

Видео: Instagram/golos_kavkaz