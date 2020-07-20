Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже

Вирусные частицы умирают при ультрафиолете солнечного света, который обладает высокой энергией.

Вирусолог Владимир Оберемок оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на доцента кафедры биохимии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

Ученый пояснил, что если люди будут держать дистанцию и минимально контактировать друг с другом, то вероятность заразиться на пляже крайне мала. По словам специалиста, сейчас достаточно ультрафиолета, чтобы быстро разрушать вирусные частицы. При этом, если на улице облачно, уничтожение вируса путем ультрафиолета становится неэффективным.

Он уточнил, что при возникновении первых симптомов недомогания человеку необходимо обратиться к врачу. Это позволит подтвердить коронавирусную инфекцию и как можно раньше начать эффективное лечение.

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Видео: government.ru